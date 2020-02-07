Система напівавтоматичного управління отримала назву Super Cruise і до 2023 року з'явиться у 22 моделях концерну.

Система Super Cruise зараз доступна лише для Cadillac CT6, але цього року вона пошириться на більше моделей, включаючи нові Cadillac CT4, CT5 та Escalade. Позначення моделей Cadillac обіцяють замінити справжніми назвами, а також вивести на ринок перший електрокар на новій електричній платформі.

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Хоча ми знаємо, що 20 травня концерн General Motors представить електричний пікап під відродженою маркою Hummer, першим електромобілем на новій електричній платформі GM буде кросовер від Cadillac. Представники бренду пообіцяли називати електричні моделі словами, а позначення типу CT4 чи CT5 залишити для машин з ДВЗ. У “роадмапі” бренду значаться 10 моделей батарейних машин. Загалом до кінця декади у найліпшої марки GM – Cadillac, повинно бути більше електрокарів, ніж машин з ДВЗ.



Також у планах американського автовиробника важливе місце займає поширення фірмової системи напівавтоматичного управління (адаптивний круїз-контроль з розширеним функціоналом) Super Cruise на увесь модельний ряд. Три моделі марки отримають Super Cruise вже цього року, включаючи новий Escalade, ще сім – наступного, і ще дві до кінця 2022 року.

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