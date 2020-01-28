Тому що назва не відповідає реальним можливостям системи і тим самим вводить в оману користувачів.

Сенатор США від штату Массачусетс Едвард Джон Маркі оприлюднив відкрите звернення до керівництва Tesla з рекомендаціями стосовно системи Autopilot та ще кількох особливих функцій електрокарів марки.

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Член сенаторського комітету з торгівлі, науки і транспорту Едвард Маркі пише, що уважно вивчив роботу комплексу Autopilot і дійшов висновків, що його назва спотворює справжні можливості системи. Водії занадто покладаються на розумну електроніку, тому нехтують вимогами, прописаними у інструкції. Сенатор пропонує перейменувати Autopilot у щось більш реалістичне “не здатне повністю замінити людину в керуванні автомобілем”.

Також Едвард Маркі порушив питання впровадження нових функцій контролю за діями водія. Наразі в автомобілях Tesla електроніка моніторить тиск, зусилля на кермі та частоту надходження цих даних, але її легко обдурити. Політик пропонує використовувати допоміжні системи, які могли б відстежувати, наприклад, погляд або рух. Причому якщо одна з них видала помилку, включалася б друга. Таким чином, водій завжди був би під наглядом.

Зазначимо, що Tesla Autopilot відноситься до систем напівавтономного управління з автоматизацією 3 рівня, що передбачає постійний контроль водія за дорогою та періодичне тримання рук на кермі. По суті, це лише високоефективний круїз-контроль.

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