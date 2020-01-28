Потому что название не соответствует реальным возможностям системы и тем самым вводит в заблуждение пользователей.

Сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Джон Марки обнародовал открытое обращение к руководству Tesla с рекомендациями по системе Autopilot и еще нескольким особым функциям электрокаров марки.

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Член сенаторского комитета по торговле, науке и транспорту Эдвард Марки пишет, что внимательно изучил работу комплекса Autopilot и пришел к выводам, что его название искажает истинные возможности системы. Водители слишком полагаются на умную электронику, поэтому пренебрегают требованиями, прописанными в инструкции. Сенатор предлагает переименовать Autopilot в нечто более реалистичное, “не способное полностью заменить человека в управлении автомобилем”.

Также Эдвард Марки затронул вопрос внедрения новых функций контроля за действиями водителя. Сейчас в автомобилях Tesla электроника мониторит давление, усилие на руле и частоту поступления этих данных, но ее легко обмануть. Политик предлагает использовать вспомогательные системы, которые могли бы отслеживать, например, взгляд или движение. Причем если одна из них выдала ошибку, то включалась бы вторая. Таким образом, водитель всегда был бы под присмотром.

Отметим, что Tesla Autopilot относится к системам полуавтономного управления с автоматизацией 3 уровня, что предусматривает постоянный контроль водителя за дорогой и периодическое держание рук на руле. По сути, это только высокоэффективный круиз-контроль.

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