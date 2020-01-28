Концепт X Tractor отмечает 130-летие марки Kubota в бизнесе. И демонстрирует видение будущего, конечно.

Производитель сельскохозяйственной техники Kubota говорит, что в Японии становится все меньше фермеров, которым нужно обрабатывать все большее количество земли. Учитывая эту проблему, компания представила свою концепцию помощи таким фермерам – трактор без водителя.

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Kubota X Tractor был представлен на специализированной выставке в городе Киото. Технических подробностей о концепте не хватает. Он имеет полностью электрическую силовую установку с солнечными панелями на крыше, хотя никаких характеристик производитель не обнародовал. Используя комбинацию GPS, бортовых датчиков, камер и "искусственного интеллекта", трактор способен автономно работать в полях. При этом компьютер постоянно анализирует погодные условия и даже оценивает темпы роста сельскохозяйственных культур, выстраивая рабочие планы для дрона. Управление "Икс-трактором" может осуществляться через смартфон владельца.

Трактор-беспилотник использует треугольные гусеницы со встроенными в них электромоторами. Это обеспечивает реализацию оптимальной тяги на различных поверхностях и рельефах, а также способность разворачиваться на месте.

Пока нет ни слова о том, когда или может ли X Tractor попасть в производство. Если это все же случится, ему придется столкнуться с определенной конкуренцией со стороны автономных тракторов от других производителей, как Yanmar и CNH Industrial.

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