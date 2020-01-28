Концепт X Tractor відзначає 130-річчя марки Kubota в бізнесі. І демонструє бачення майбутнього, звісно.

Виробник сільськогосподарської техніки Kubota говорить, що в Японії стає все менше фермерів, яким потрібно обробляти все більшу кількість землі. Маючи на увазі цю проблему, компанія представила свою концепцію допомоги таким фермерам – трактор без водія.

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Kubota X Tractor був представлений на спеціалізованій виставці в місті Кіото. Технічних подробиць про концепт бракує. Він має повністю електричну силову установку з сонячними панелями на даху, хоча жодних характеристик виробник не оприлюднив. Використовуючи комбінацію GPS, бортових датчиків, камер, та “штучному інтелекту”, трактор здатен автономно працювати в полях. При цьому комп’ютер постійно аналізує погодні умови та навіть оцінює темпи росту сільськогосподарських культур, вибудовуючи робочі плани для дрона. Управління “Ікс-трактором” може здійснюватись через смартфон власника.



Трактор-безпілотник використовує трикутні гусениці з вбудованими в них електромоторами. Це забезпечує реалізацію оптимальної тяги на різних поверхнях та рельєфах, а також здатність розвертатись на місці.



Наразі немає жодного слова про те, коли або якщо X Tractor може потрапити у виробництво виробництва. Якщо це все ж трапиться, йому доведеться зіткнутись з певною конкуренцією з боку автономних тракторів від інших виробників, як Yanmar та CNH Industrial.

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