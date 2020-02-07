Система полуавтоматического управления получила название Super Cruise и к 2023 году появится в 22 моделях концерна.

Система Super Cruise сейчас доступна лишь для Cadillac CT6, но в этом году она распространится на больше моделей, включая новые Cadillac CT4, CT5 и Escalade. Обозначения моделей Cadillac обещают заменить настоящими названиями, а также вывести на рынок первый электрокар на новой электрической платформе.

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Хотя мы знаем, что 20 мая концерн General Motors представит электрический пикап под возрожденной маркой Hummer, первым электромобилем на новой электрической платформе GM будет кроссовер от Cadillac. Представители бренда пообещали называть электрические модели словами, а обозначение типа CT4 или CT5 оставить для машин с ДВС. В “роадмапе” бренда значатся 10 моделей батарейных машин. В общем до конца декады у лучшей марки GM-Cadillac, должно быть больше электрокаров, чем машин с ДВС.



Также в планах американского автопроизводителя важное место занимает распространение фирменной системы полуавтоматического управления (адаптивный круиз-контроль с расширенным функционалом) Super Cruise на весь модельный ряд. Три модели марки получат Super Cruise уже в этом году, включая новый Escalade, еще семь – в следующем, и еще две до конца 2022 года.

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