Абсолютно новая модель произвела дебют на автошоу в Индии, где и будет продаваться.

Бюджетный мини-кроссовер от Kia дебютировал на автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели. Новичок будет доступен в Индии с четырьмя моторами на выбор. Полноприводной трансмиссии для него не предусмотрено, зато обещана аудиосистема Bose премиум-класса.

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По данным IndianAutosBlog, Kia Sonet будут предлагать с бензиновыми атмосферниками объемом 1,0 и 1,6 литра (82 и 123 л.с., соответственно), литровым турбомотором на 120 сил или же 1,4-литровым турбодизелем с отдачей в 90 лошадей. Привод – исключительно передний. Четырехметровый кроссовер, известный под кодовым названием QYI, на местном рынке будет соперником для собрата из южнокорейского концерна – Hyundai Venue. Позже в этом году свои бюджетные мини-кроссоверы обещают представить Renault и Nissan, имеющие сильные позиции на местном рынке.

Заглянуть внутрь Kia Sonet публике не позволили – шоукар имел наглухо затемненные окна (или их муляжи), однако производитель сообщает об оснащении информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном с навигацией и UVO Connect, а также аудиосистемой Bose премиум-класса, вероятно, опциональной.

Фото: Kia Sonet / IndianAutosBlog

Старт продаж Kia Sonet в Индии назначен на конец нынешнего года.

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