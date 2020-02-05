Абсолютно нова модель справила дебют на автошоу в Індії, де й продаватиметься.

Бюджетний міні-кросовер від Kia дебютував на автосалоні Auto Expo 2020 в Нью-Делі. Новачок буде доступний в Індії з чотирма моторами на вибір. Повнопривідної трансмісії для нього не передбачено, зате обіцяна аудіосистема Bose преміум-класу.

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За данними IndianAutosBlog, Kia Sonet пропонуватимуть з бензиновими атмосферниками об’ємом 1,0 та 1,6 літра (82 та 123 к.с., відповідно), літровим турбомотором на 120 сил або ж 1,4-літровим турбодизелем з віддачею у 90 коней. Привід – виключно передній. Чотириметровий кросовер, відомий під кодовою назвою QYI, на місцевому ринку буде суперником для побратима з південнокорейського концерну – Hyundai Venue. Пізніше цього року свої бюджетні міні-кросовери обіцяють представити Renault та Nissan, що мають сильні позиції на місцевому ринку.

Зазирнути всередину Kia Sonet публіці не дозволили – шоукар мав наглухо затемнені вікна (чи їх муляжі), однак виробник повідомляє про оснащення інформаційно-розважальною системою з 10,25-дюймовим сенсорним екраном з навігацією і UVO Connect, а також аудіосистему Bose преміум-класу, імовірно, опційну.

Фото: Kia Sonet / IndianAutosBlog

Старт продажів Kia Sonet в Індії призначений на кінець нинішнього року.

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