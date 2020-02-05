Речь об одном из 600 выпущенных экземпляров Ferves Ranger, доживших до наших дней. Спрос и стоимость обещают быть высокими.

Знакомьтесь, перед вами Ferves Ranger – очень компактный внедорожник на агрегатах Fiat 600D и Fiat 500F, выпускавшийся в Италии с 1965 по 1970 годы. Ferves Ranger – использует подвеску и тормоза Fiat 600D, валы передней оси Autobianchi Primula, а двигатель и рулевую коробку – от Fiat 500 F.

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Двигатель расположен в задней части, двухцилиндровый рядный с воздушным охлаждением, объемом 499,5 кубических сантиметров. Мощность – 18 лошадиных сил. Четырехступенчатая трансмиссия. Привод на заднюю ось для Ranger 4X2 и на обе для Ranger 4X4, пониженные передачи и блокировка заднего дифференциала вручную. Тормоза – барабанные. Полноприводный Ferves Ranger имеет длину кузова 2,83 метра, 1,55 метра между осями. Максимальная скорость – до 80 километров в час.

Название компании Ferves образовано от (FERrari VEicoli Speciali), то есть "особые автомобили Феррари". Все законно, хотя к всемирно известному производителю спорткаров не имеет никакого отношения. Основателем Ferves был соотечественник и однофамилец Энцо – Карло Феррари.

Фото: Ferves Ranger 1968 року випуску / RM Sotheby's

За пять лет компания собрала около шестисот машин в пассажирской и грузовой версии, способной перевозить до 300 кило клади.

Экземпляр Ferves Ranger, который будет выставлен на продажу, является заднеприводной пассажирской версией со складывающейся крышей. Торги состоятся в следующем месяце на RM Sotheby's Amelia Island. Прошлым летом на аукционе Sotheby почти идентичен автомобиль был продан за впечатляющие 196 тысяч долларов, тогда как предпродажная оценка этого лота значительно скромнее – 30-40 тысяч долларов.

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