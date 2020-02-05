Мова про один з 600 випущених екземплярів Ferves Ranger, що дожили до наших днів. Попит і вартість обіцяють бути високими.

Знайомтесь, перед вами Ferves Ranger – дуже компактний позашляховик на агрегатах Fiat 600D та Fiat 500F, що випускався в Італії з 1965 по 1970 роки. Ferves Ranger – використовує підвіску і гальма Fiat 600D, вали передньої осі Autobianchi Primula, а двигун і рульову коробку – від Fiat 500 F.

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Двигун розташований в задній частині, двоциліндровий рядний з повітряним охолодженням, об’ємом 499,5 кубічних сантиметрів. Потужність – 18 кінських сил. Чотириступенева трансмісія. Привід на задню вісь для Ranger 4X2 і на обидві для Ranger 4X4, понижені передачі та блокування заднього диференціала вручну. Гальма – барабанні. Повнопривідний Ferves Ranger має довжину кузову 2,83 метри, 1,55 метра між осями. Максимальна швидкість – до 80 кілометрів на годину.

Назва компанії Ferves утворена від (FERrari VEicoli Speciali), тобто “особливі автомобілі Феррарі”. Усе законно, хоча до всесвітньо відомого виробника спорткарів не має жодного стосунку. Засновником Ferves був співвітчизник і однофамілець Енцо – Карло Феррарі.

Фото: Ferves Ranger 1968 року випуску / RM Sotheby's

За п’ять років фірма зібрала близько шестисот машин у пасажирській та вантажній версії, здатній перевозити до 300 кіло поклажі.

Екземпляр Ferves Ranger, що буде виставлений на продаж, є задньопривідною пасажирською версією зі складаним дахом. Торги відбудуться наступного місяця на RM Sotheby's Amelia Island. Минулого літа на аукціоні Sotheby майже ідентичний автомобіль був проданий за вражаючі 196 тисяч доларів, тоді як передпродажна оцінка цього лоту значно скромніша – 30-40 тисяч доларів.

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