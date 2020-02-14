Верф з Флориди збудувала унікальний катер в дусі Mercedes-AMG G 63, а німецький автовиробник, у свою чергу, присвятив цьому човну особливий позашляховик.

Човен 59 'Tirranna AMG Edition та позашляховик G 63 забезпечать своєму власнику домінантне положення на воді та на землі. Для повного комплекту потрібен літак чи гелікоптер у стилі AMG.

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Зазвичай, натхненням для творців катерів Cigarette Racing слугують спорткари німецького автовиробника, однак цього разу компанія з Флориди створила човен з характером найлютішого “Геландевагена”. Mercedes-AMG не залишився в боргу і присвятив швидкісному човну особливий позашляховик. Обидві новинки представили на яхт-шоу в Майамі.

Tirranna – це 18-метрова яхта, здатна прийняти на борт 26 пасажирів. Технічне оснащення човна та його оздоблення виконані у кращих традиціях AMG: шість 4,6-літрових 450-сильних двигунів V8 Mercury Racing 450R разом продукують 2700 сил потужності і дозволяють розвинути максимальну швидкість у 130 км/год.

У свою чергу Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition виконаний у стилі Tirranna. Позашляховик отримав особливі 22-дюймові диски, унікальний інтер’єр та графіку для кузову. Під капотом працює стандартний для AMG G 63 мотор – чотирилітровий 585-сильний V8.

Фото: Cigarette Racing 59' Tirranna AMG Edition та Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition / Daimler

І човен, і автомобіль створені в одному екземплярі. Після завершення яхт-шоу, їх можна буде купити, але вартість ексклюзивної техніки широкому загалу не розкривається.

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