Ательє Overfinch перетворило короткобазний позашляховик на дуже дорогу й ексклюзивну річ, власнику якої навряд чи захочеться місити на ньому багнюку.

Overfinch – одне з найвідоміших ательє, що спеціалізується на Land Rover та Range Rover. Остання робота британських майстрів з перетворення Defender 90 на “сухопутну яхту” виглядає справді вражаюче. Ще більше вражає вартість проекту у 239 900 фунтів стерлінгів.

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Defender 90 в студії Overfinch став двомісним пікапом-кабріолетом. Позаду крісел розміщений “сейф” з тикової деревини для яхт. Дах – м’який, зйомний, кріпиться на масивній “клітці” каркасу безпеки. Зовнішні зміни включають також двотонове фарбування кузову, радіаторну решітку SVX та 18-дюймові колеса.

Салон отримав оздоблення високоякісною шкірою, стандартні крісла були замінені на спортивні сидіння Recaro, доопрацьовані Overfinch. Тюнери також замінили такі компоненти, як дверні ручки, перемикач передач, ручне гальмо, педалі та циферблати приладів на хромовані деталі.

Фото: Overfinch Land Rover Defender 90 / Overfinch

Найбільші ж зміни криються під капотом з написом Overfinch. Тюнери розмістили там 6,2-літровий агрегат V8 від GM, під’єднаний до автоматичної коробки передач. Хоча продуктивність агрегату не називається, можна припустити, що мотор видає близько 450 к.с., котрих для короткого Defender має бути більш, ніж достатньо. Максимальна швидкість обмежена позначкою у 177 км/год, що, враховуючи можна вважати мудрим кроком, враховуючи відсутність у старого Defender сучасних систем безпеки та електронних помічників.

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