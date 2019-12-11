Тканина з візерунком "гусячі лапки", комбінація кольорів та матеріалів, дерев'яні панелі – в кріслі цього електрокара хочеться опинитись з пухнастою ковдрою та філіжанкою кави. І навіть не думати про те, щоб братись за кермо.

Тканина з візерунком "гусячі лапки", комбінація кольорів та матеріалів, дерев'яні панелі – в кріслі цього електрокара хочеться опинитись з пухнастою ковдрою та філіжанкою кави. І навіть не думати про те, щоб братись за кермо.

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Німецьке ательє Vilner відоме своїми нетривіальними проектами, однак вони, як правило, торкаються зовнішності автомобілів. У випадку Tesla Model 3 пішли від зворотнього і екстер’єр автомобіля залишився без змін, а от внутрішній простір повністю перевтілився у яскраву, але затишну “вітальню”.

Тканину з традиційною шотландською клітинкою (тартаном) використовували з першого покоління і продовжують використовувати досі для оздоблення Volkswagen Golf. Однак декоратори Vilner пішли далі і узяли для обшивки шерстяну тканину грубої в’язки з шотландським візерунком “гусячі лапки”. Біло-бірюзову. А ще помаранчеву та чорну шкіру. Завершує образ зручного дивана з бабусиної вітальні оздоблення панелями з натурального дерева.

Фото: інтер’єр Vilner в ретро-стилі для Tesla Model 3 / Vilner

Vilner описує свій інтер'єр Tesla Model 3 як “унікальну атмосферу спокою, безтурботності та захоплюючої гостинності, яка вас оточує, мов домашній одяг”. Для повноти образу можна запустити на великому моніторі машини відеозапис з вогнем у каміні. Але краще не дрімати на шляху до пункту призначення.

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