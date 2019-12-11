Ткань с узором "гусиные лапки", комбинация цветов и материалов, деревянные панели – в кресле этого электрокара хочется оказаться с пушистым одеялом и чашкой кофе. И даже не думать о том, чтобы браться за руль.

Ткань с узором "гусиные лапки", комбинация цветов и материалов, деревянные панели – в кресле этого электрокара хочется оказаться с пушистым одеялом и чашкой кофе. И даже не думать о том, чтобы браться за руль.

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Немецкое ателье Vilner известно своими нетривиальными проектами, однако они, как правило, касаются внешности автомобилей. В случае Tesla Model 3 пошли от обратного и экстерьер автомобиля остался без изменений, а вот внутреннее пространство полностью перевоплотилось в яркую, но уютную “гостиную”.

Ткань с традиционной шотландской клеткой (тартаном) использовали с первого поколения и продолжают использовать до сих пор для отделки Volkswagen Golf. Однако декораторы Vilner пошли дальше и взяли для обшивки шерстяную ткань грубой вязки с шотландским узором “гусиные лапки”. Бело-бирюзовую. А еще оранжевую и черную кожу. Завершает образ удобного дивана из бабушкиной гостиной отделка панелями из натурального дерева.

Фото: интерьер Vilner в ретро-стиле для Tesla Model 3 / Vilner

Vilner описывает свой интерьер Tesla Model 3 как "уникальную атмосферу спокойствия, беззаботности и захватывающего гостеприимства, которое вас окружает, как домашняя одежда”. Для полноты образа можно запустить на большом мониторе машины видеозапись с огнем в камине. Но лучше не дремать на пути к пункту назначения.

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