Німецьке ательє Klassen анонсувало випуск броньованого лімузина на базі нового Rolls-Royce Phantom. Люксовому седану розширять базу на цілий метр і вкриють куленепробивним захистом.

Додатковий простір та захист обійдуться замовникам недешево, та тим, кому вони потрібні, вартість у 3 мільйони євро, навряд чи, здасться високою.

Дивіться також: Аксесуари від Maybach – дороге задоволення для усіх п'яти чуттів

Спеціалісти Klassen беруться “розтягнути” Rolls-Royce Phantom EWB восьмого покоління (вже з подовженою колісною базою) на 1050 міліметрів. Увесь додатковий простір розміщується між передніми та задніми дверима автомобіля. Загальна довжина машини при цьому збільшується до 7032 міліметрів. Між пасажирським відсіком та кабіною водія з’явилась сталева перегородка.

Балістичний захист класу B7 дозволяє власнику броньованого “Фантома” пережити обстріл з автомата Калашникова та снайперської гвинтівки зі сталевими термозміцненими і нетермотривкими сердечниками калібрів 5,45 і 7,62 міліметра, відповідно. Крім того, лімузин вкритий бронею знизу, завдяки чому може витримати невеликий вибух.

Фото: броньований лімузин Klassen Rolls-Royce Phantom / Klassen

І без того багате оснащення Phantom доповнено фірмовими аксесуарами Klassen: мультимедійним комплексом на базі моноблока Apple iMac, аудіосистемою Bang & Olufsen та фоновим підсвічуванням інтер'єру. Технічна частина автомобіля, за винятком посилених компонентів шасі, залишилась без змін: під капотом знаходиться 6,75-літровий Twin-Turbo V12 потужністю 571 кінську силу.

Також цікаво: Мільйон відсотків прибутку: пара мисливців за скарбами добре нажилась на Ілоні Маску