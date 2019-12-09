Немецкое ателье Klassen анонсировало выпуск бронированного лимузина на базе нового Rolls-Royce Phantom. Люксовому седану расширят базу на целый метр и укроют пуленепробиваемой защитой.

Дополнительное пространство и защита обойдутся заказчикам недешево, и тем, кому они нужны, стоимость в 3 миллиона евро, вряд ли, покажется высокой.

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Специалисты Klassen берутся “растянуть” Rolls-Royce Phantom EWB восьмого поколения (уже с удлиненной колесной базой) на 1050 миллиметров. Все дополнительное пространство размещается между передней и задней дверью автомобиля. Общая длина машины при этом увеличивается до 7032 миллиметров. Между пассажирским отсеком и кабиной водителя появилась стальная перегородка.

Баллистическая защита класса B7 позволяет владельцу бронированного “Фантома” пережить обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки со стальными термоукрепленными и нетермостойкими сердечниками калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, соответственно. Кроме того, лимузин покрыт броней снизу, благодаря чему может выдержать небольшой взрыв.

Фото: бронированный лимузин Klassen Rolls-Royce Phantom / Klassen

И без того богатое оснащение Phantom дополнено фирменными аксессуарами Klassen: мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen и фоновой подсветкой интерьера. Техническая часть автомобиля, за исключением усиленных компонентов шасси, осталась без изменений: под капотом находится 6,75-литровый Twin-Turbo V12 мощностью в 571 лошадиную силу.

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