Новая линия фирменных аксессуаров включает коллекции предметов из кожи, очки, одежду и дизайнерские вещи для дома.

"Эксклюзивные материалы, первоклассная отделка и изысканный безупречный дизайн удовлетворят все органы чувств привередливой клиентуры", – утверждает пресс-релиз Maybach.

В течение десятилетий название Maybach ассоциируется с чрезвычайной роскошью в автомобильном секторе. Все ценности марки отражает новая коллекция аксессуаров MAYBACH – ICONS OF LUXURY. Они передают легендарный характер автомобильной иконы, превращая его в личный образ жизни, за пределами самого дорогого.

Кожаные аксессуары

В лучших традициях интерьеров Mercedes-Maybach, для новых аксессуаров используется только тщательно подобранная кожа, а обработка соответствует самым высоким стандартам. Коллекция сумок THE WEEKENDER I предназначена для коротких путешествий и включает дорожные и деловые сумки, а также рюкзаки и женские сумочки. Набор THE ADVISER I предназначен для ноутбуков и бумаг. THE EXCURSION I – это бизнес-рюкзак, а THE SLIM I – "спортивный и элегантный кейс". THE EVE I представляет набор женских сумочек Maybach.

Также в кожаной коллекции есть аксессуары гардероба и интерьера, канцелярские принадлежности, чехлы для iPhone и тому подобное. Изысканные изделия из кожи обозначены в каталоге названиями THE BLOSSOM I, THE POSY I, THE CHARMING, THE MEMORY I, THE FABULOUS I и THE SUCCESS III.

Коллекция очков

Солнечные очки и корректирующие очки от MAYBACH Eyewear с высочайшим мастерством изготовлены из эксклюзивных материалов по эскизам лучших дизайнеров. Коллекция включает очки для мужчин и женщин, выполненные в спортивном, деловом или ретро-стиле. Например, очки THE ROADSTER I – это реинтерпретация очков-авиаторов с массивным металлическим декором спереди, напоминающим решетку радиатора автомобиля Mercedes-Maybach Vision Car. Корпус выполнен из титана и покрыт платиной, а линзы имеют сине-серый градиент. Есть очки из карбона и из дерева. Есть с отделкой бриллиантами. Коллекция также включает очки THE OBSERVER I, THE WORDSMITH I, THE ART-MASTER I и OPUS II.

Одежда

От деловых рубашек и запонок для мужчин до легких кашемировых шарфов для женщин. Вечернее платье, одежда для экспедиции, спортивная одежда – фанаты Maybach могут одеться в фирменную одежду с головы до ног. Коллекция включает наборы SILHOUETTE II, PIONEER II, THE STROLL II, THE EXPEDITION II, THE SOLACE I и GENIUS II.

Аксессуары для дома

Именно в этой клекции можно найти аксессуар, нужный тем, кто ничего не жалеет для своего четвероногого друга. Утверждается, что пушистый коврик THE DOG'S DOMAIN I будет удобным для собак небольших пород. Коллекция домашних предметов ICONS OF LUXURY от Maybach также включает мобильный бар из натурального дерева, серебряные бокалы для шампанского от Robbe & Berking, а также теплое и мягкое одеяло из шерсти швейцарских овец THE EMBRACE I, размером 180x140 см.

Все аксессуары MAYBACH – ICONS OF LUXURY можно приобрести в фирменных бутиках в Берлине, Мюнхене и Нюрбургринге, а также в Дубае и Абу-Даби. Или заказать онлайн.

