Нова лінія фірмових аксесуарів включає колекції предметів зі шкіри, окуляри, одяг та дизайнерські речі для дому.

"Ексклюзивні матеріали, першокласна обробка та вишуканий бездоганний дизайн задовольнять усі органи чуття вибагливої клієнтури", – стверджує прес-реліз Maybach.

Дивіться також: перший трейлер нового фільму бондіани "007: Не час помирати" українською мовою

Протягом десятиліть назва Maybach асоціюється з надзвичайною розкішшю в автомобільному секторі. Усі цінності марки відображає нова колекція аксесуарів MAYBACH – ICONS OF LUXURY. Вони передають легендарний характер автомобільної ікони, перетворюючи його на особистий спосіб життя, за межами найдорожчого.

Шкіряні аксесуари

В кращих традиціях інтер'єрів Mercedes-Maybach, для нових аксесуарів використовується лише ретельно підібрана шкіра, а обробка відповідає найвищим стандартам. Колекція сумок THE WEEKENDER I призначена для коротких подорожей і включає дорожні та ділові сумки, а також рюкзаки та жіночі сумочки. Набір THE ADVISER I призначений для ноутбуків та паперів. THE EXCURSION I – це бізнес-рюкзак, а THE SLIM I – “спортивний і елегантний кейс”. THE EVE I представляє набір жіночих сумочок Maybach.

Також в шкіряній колекції є аксесуари гардеробу та інтер’єру, канцелярське приладдя, чохли для iPhone тощо. Вишукані вироби зі шкіри позначені в каталозі назвами THE BLOSSOM I, THE POSY I, THE CHARMING, THE MEMORY I, THE FABULOUS I та THE SUCCESS III.

Колекція окулярів

Сонячні окуляри та коригуючі окуляри від MAYBACH Eyewear з найвищою майстерністю виготовлені з ексклюзивних матеріалів за ескізами кращих дизайнерів. Колекція включає окуляри для чоловіків і жінок, виконані у спортивному, діловому чи ретро-стилі. Наприклад, окуляри THE ROADSTER I – це реінтерпретація окулярів-авіаторів із масивним металевим декором спереду, що нагадує решітку радіатора автомобіля Mercedes-Maybach Vision Car. Корпус виконаний з титану і вкритий платиною, а лінзи мають синьо-сірий градієнт. Є окуляри з карбону та з дерева. Є з оздобленням діамантами. Колекція також включає окуляри THE OBSERVER I, THE WORDSMITH I, THE ART-MASTER I та OPUS II.

Одяг

Від ділових сорочок і запонок для чоловіків до легких кашемірових шарфів для жінок, вечірнє плаття, одяг для експедиції, спортивний одяг – фанати Maybach можуть вбратись у фірмовий одяг з голови до ніг. Колекція включає набори SILHOUETTE II, PIONEER II, THE STROLL II, THE EXPEDITION II, THE SOLACE I та GENIUS II.

аксесуари для дому

Саме в цій клекції можна знайти аксесуар, потрібний тим, хто нічого не шкодує для свого чотирилапого друга. Стверджується, що пухнастий килимок THE DOG'S DOMAIN I буде зручним для песиків невеликих порід. Колекція домашніх предметів ICONS OF LUXURY від Maybach також включає мобільний бар з натурального дерева, срібні келихи для шампанського від Robbe & Berking, а також тепла і м’якенька ковдра з шерсті швейцарських овець THE EMBRACE I, розміром 180x140 сантиметрів.

Усі аксесуари MAYBACH – ICONS OF LUXURY можна придбати у фірмових бутиках у Берліні, Мюнхені та Нюрбургрингу, а також у Дубаї та Абу-Дабі. Або замовити онлайн.

Також цікаво: Суперкар Блонді першою дали покататись на електричному супер-кросовері GFG Style 2030