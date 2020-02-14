Виробник обіцяє, що це буде найрозкішніший грандтурер марки.

Bentley Mulliner Bacalar стане втіленням концепту EXP 100 GT.

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Bentley раніше натякала на роботу над ультрарозкішним грандтурером в стилі концепту EXP 100 GT, а тепер готова його показати. Прес-реліз Bentley подробиць не розкриває, а коротенький відеоролик показує лиш кілька ліній на кормі спорткара. Розкрити новинку обіцяють в Женеві.



За інформацією Autocar, британський виробник планує зробити не більше дюжини таких машин. Не виключено, що він отримає гібридну силову установку і стане найдорожчим у столітній історії марки. Кожен з Bacalar буде проданий лише найвідданішим клієнтам марки, готовим заплатити за машину 1,5 мільйони фунтів.



Якщо дизайн Bentley Mulliner Bacalar може виявитись досить близьким до концепта EXP 100 GT, то його силова установка навряд чи буде подібною. Останній був лише демонстраційним зразком і мав теоретичну силову установку з чотирма електромоторами з сукупною тягою в 1500 Нм, і спринтом від 0 до 100 км /год менш, ніж за 2,5 секунди. А також уявним акумулятором, що дозволяв долати 700 кілометрів і дуже швидко заряджатись.



Півтора мільйона фунтів такого не куплять, як і 15 мільйонів, тому що такі показники лиш прогнозують електрокарам у 2035 році. Більш ймовірно, що Bacalar отримає знайомий шестилітровий W12 з електричною надбудовою.

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