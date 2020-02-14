Свої можливості вона покаже з концептом AP-0 HYPER EV на Женевському автосалоні.

Шасі AP-0 зроблене повністю з вуглепластика, важить машина з акумуляторами близько 1200 кілограмів. Потужність не розкривається, однак виробник говорить про спринт до першої сотні менш, ніж за три секунди і максимальну швидкість у 280 км/год. Не надто вражаючі цифри, як для “гіпер”.

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Apex Motors дебютувала у 2019 році з спорткаром AP-1, котрий називає “найтехнологічнішим дорожнім трек-каром усіх часів”, маючи на увазі щось більше, ніж є у подібних машин: KTM X-Bow, Ariel Atom чи Radical Rapture. Дорожньо-трековий Apex P-1 має відкритий кузов що важить 620 кілограмів і фордівський турбомотор 2.3 EcoBoost потужністю в 400 кінських сил.



Фото: електричний спорткар Apex AP-0 / Apex Motors

Тізерний ескіз електрокара Apex AP-0 демонструє цікаві елементи кузову, схожі на плавники попереду лобового скла та на даху, що тягнеться до самого хвоста і закінчується ліхтарем. Можливо, у дві передні стійки будуть вмонтовані камери заднього огляду.

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