На ринках обраних країн.

У Японії камери заднього виду, замість дзеркал, встановлюються на ES ще з 2018 року. Однак для поширення технології у решті світу існують законодавчі перепони. Тим не менш, у нового Lexus ES 300h для деяких країн Європи така опція з’явиться вже навесні.

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Вже зараз дилери японської марки у Великобританії пропонують данну опцію для ES 300h у комплектації Takumi. Вартість становить 1600 фунтів – (51 100 гривень).

Фото: камери та монітори заднього виду в Lexus ES 300h / Lexus

Гібридний седан Lexus ES 300h з камерами заднього виду виробник привезе на оглядини до Женеви, одразу після презентації розпочнуться продажі нової моделі в Європі. Заявлено, що одразу після березневого автошоу, “цифрові дзеркала” будуть доступні для замовлення у Британії, Німеччині, Іспанії та Польщі. А решті європейських країн нова технологія обіцяна до кінця року.

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