На рынках выбранных стран.

В Японии камеры заднего вида вместо зеркал устанавливаются на ES еще с 2018 года. Однако для распространения технологии в остальном мире существуют законодательные преграды. Тем не менее, у нового Lexus ES 300h для некоторых стран Европы такая опция появится уже весной.

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Уже сейчас дилеры японской марки в Великобритании предлагают данную опцию для ES 300h в комплектации Takumi. Стоимость составляет 1600 фунтов – (51 100 гривен).

Фото: камеры и мониторы заднего вида в Lexus ES 300h / Lexus

Гибридный седан Lexus ES 300h с камерами заднего вида производитель привезет на смотрины в Женеву, сразу после презентации начнутся продажи новой модели в Европе. Заявлено, что сразу после мартовского автошоу "цифровые зеркала" будут доступны для заказа в Британии, Германии, Испании и Польше. А остальным европейским странам новая технология обещана до конца года.

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