Зная это, автопроизводители все смелее делают миллиардные инвестиции в развитие автономных машин.

Одни исследования показывают, что человечество еще морально не готово к сосуществованию с механизмами, наделенными искусственным интеллектом, и сама технология пока сырая. Но с каждым днем недоверие к беспилотникам на дорогах уменьшается.

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Спать за рулем Tesla, конечно, пока официально запрещено, для этого нужна система автоматического управления пятого уровня автономности. Но, когда уже пользовался супер-круиз-контролем, отказаться уже трудно.

Все крупнейшие автопроизводители современности меняют подразделения, занимающиеся вопросами беспилотного транспорта, мобильности будущего. По данным AlixPartners, всего в мире 60 компаний, которые занимаются исключительно разработкой систем 4-5 уровней автономности. А глобальный объем инвестиций в сферу автономного транспорта в период между началом 2019 и концом 2023 года составит $75 миллиардов, заявляют аналитики.

Исследование также отмечает, что по результатам опроса, 44% американцев готовы отказаться от собственного автомобиля и пользоваться беспилотным такси. Основатель стартапа Cruise – одного из самых масштабных проектов в этом секторе (7,25 млрд инвестиций от GM, SoftBank Venture Fund, Honda и T. Rowe Price) утверждает, что отказ от пары машин и использование беспилотником типа Origin AV позволит среднестатистической семье из Сан Франциско экономить до $5 тысяч в месяц. Эту информацию уже скоро можно будет подтвердить или опровергнуть – до 2023 года беспилотные пассажирские шаттлы Cruise Origin AV мечтают вывести на дороги общего пользования.

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