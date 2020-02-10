Знаючи це, автовиробники все сміливіше роблять мільярдні інвестиції у розвиток автономних машин.

Одні дослідження показують, що людство ще морально не готове до співіснування з механізмами, наділеними штучним розумом, та й сама технологія поки що сира. Та з кожним днем недовіра до безпілотників на дорогах зменшується.

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Спати за кермом Tesla, звичайно, поки що офіційно заборонено, для цього потрібна система автоматичного управління п’ятого рівня автономності. Але, коли вже спробував користуватись супер-круїз-контролем, відмовитись вже важко.

Усі найбільші автовиробники сучасності міають підрозділи, що займаються питаннями безпілотного транспорту, мобільностю майбутнього. За данними AlixPartners, усього в світі 60 компаній, які займаються виключно розробкою систем 4-5 рівнів автономності. А глобальний обсяг інвестицій у сферу автономного транспорту в період між початком 2019 та кінцем 2023 року складе $75 мільярдів, заявляють аналітики.

Дослідження також відмічає, що за результатами опитування, 44% американців ладні відмовитись від власного автомобіля та користуватись безпілотним таксі. Засновник стартапу Cruise – одного з наймасштабніших проектів у цьому секторі (7,25 мільярдів інвестцій від GM, SoftBank Venture Fund, Honda, та T. Rowe Price) стверджує, що відмова від пари машин і користування безпілотником типу Origin AV дозволить середньостатистичній родині з Сан-Франциско заощаджувати до $5000 на місяць. Цю інформацію вже скоро можна буде підтвердити чи спростувати – до 2023 року безпілотні пасажирські шаттли Cruise Origin AV мріють вивести на дороги загального користування.

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