Репліку одного з кількох сотень Lohner-Porsche Mixte-Wagen привезли на виставку Retromobile 2020.

Вважається, що це найперший автомобіль з гібридною силовою установкою в історії. Фердинанд Порше працював над ним задовго до появи славетних рядних “шісток”, котрі й створили репутацію компанії Porsche.

Також цікаво: В Україні продають раритетний Packard 1934 року випуску

Дерев’яні колеса, численні деталі з латуні, плюшеві дивани та ліхтарик на носі – справжній стімпанк, хоча й без парового двигуна. Зате з бензо-електричним. Проект розпочався на рубежі ХХ-го століття, коли австрійська фірма Lohner розпочала спільну розробку електричного автомобіля з талановитим інженером Порше. Результатом їх співпраці стала System Lohner-Porsche Mixtewagen Semper Vivus. Історична інформація частково втрачена, тому час появи першого в історії гібридного автомобіля називається не точно: 1901 або 1902 рік. Так чи інакше, розробці вже більше століття, автомобілі випускались серійно і це вражає.

Lohner-Porsche вдалось продати кілька сотень своїх автомобілів (що було досить непогано для свого часу), однак вони мали суттєві недоліки – були надзвичайно важкими і мали невеликий пробіг на одному заряді. Агрегат складався з двох одноциліндрових бензинових моторів потужністю по 3,5 к.с. кожен, виробництва французької фірми De Dion-Bouton, пари електромоторів, що працювали від ДВЗ та свинцевий акумулятор. Головною ж перевагою гібридної силової установки були зменшені вібрації та більш плавний хід.

Фото: System Lohner-Porsche Mixtewagen Semper Vivus / Autoblog

Було продано приблизно 300 таких машин, навіть незваючи на вищу, за середньоринкову, ціну на автомобілі з системою Lohner-Porsche.

Репліка гібрида була створена командою Porsche Engineering, спільно з кузовним ательє Drescher з Гінтерцартена. І вона максимально наближена до оригіналу, жоден примірник якого не дійшов до нас. Не залишилось в архівах навіть креслень оригінального автомобіля, тому все відтворювалось на основі лише двох фотознімків. Вартість рекреаційного проекту склала 1 мільйон доларів, роботи над ним велись чотири роки. Після демонстрації репліки на Женевському автосалоні 2011 року, “вічно живий” Semper Vivus став частиною екпозиції музею Porsche.

Також цікаво: Український кастом-кар шокував Америку й Європу (фото)