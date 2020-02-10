Реплику одного из нескольких сотен Lohner-Porsche Mixte-Wagen привезли на выставку Retromobile 2020.

Считается, что это самый первый автомобиль с гибридной силовой установкой в истории. Фердинанд Порше работал над ним задолго до появления знаменитых рядных “шестерок”, которые и создали репутацию компании Porsche.

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Деревянные колеса, многочисленные детали из латуни, плюшевые диваны и фонарик на носу – настоящий стимпанк, хотя и без парового двигателя. Зато с бензо-электрическим. Проект начался на рубеже ХХ-го века, когда австрийская фирма Lohner начала совместную разработку электрического автомобиля с талантливым инженером Порше. Результатом их сотрудничества стала System Lohner-Porsche Mixtewagen Semper Vivus. Историческая информация частично утрачена, поэтому время появления первого в истории гибридного автомобиля называется не точно: 1901 или 1902 год. Так или иначе, разработке уже более века, автомобили выпускались серийно и это впечатляет.

Lohner-Porsche удалось продать несколько сотен своих автомобилей (что было довольно неплохо для своего времени), однако они имели существенные недостатки – были чрезвычайно тяжелыми и имели небольшой пробег на одном заряде. Агрегат состоял из двух одноцилиндровых бензиновых моторов мощностью по 3,5 л.с. каждый, производства французской фирмы De Dion-Bouton, пары электромоторов, работающих от ДВС и свинцового аккумулятора. Главным же преимуществом гибридной силовой установки были уменьшенные вибрации и более плавный ход.

Фото: System Lohner-Porsche Mixtewagen Semper Vivus / Autoblog

Было продано около 300 таких машин, даже несмотря на ​​высшую, чем среднерыночная, цену на автомобили с системой Lohner-Porsche.

Реплика гибрида была создана командой Porsche Engineering совместно с кузовным ателье Drescher из Хинтерцартена. И она максимально приближена к оригиналу, ни один экземпляр которого не дошел до нас. Не оставалось в архивах даже чертежей оригинального автомобиля, поэтому все воспроизводилось на основе только двух фотоснимков. Стоимость рекреационного проекта составила 1 миллион долларов, работы над ним велись четыре года. После демонстрации реплики на Женевском автосалоне 2011 года, "вечно живой" Semper Vivus стал частью экпозиции музея Porsche.

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