Такой автомобиль пропавшей марки – редкость даже для США. Если машина имеет соответствующее состояние, конечно.

В Днепре на продажу выставили редкую автоклассику – четырехдверный кабриолет класса люкс Packard Super Eight 1934 года. Продавец оценивает машину в 4 366 800 гривен.

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Такая сумма позволяет получить выбор из лучших современных автомобилей от представительских седанов до люксовых кроссоверов или суперкаров. В этом же случае автомобиль следует рассматривать как инвестицию в недвижимость или ценный исторический артефакт. А со временем такие вещи, как этот Packard Super Eight, становятся только дороже.

Особенно, когда автомобиль имеет интересную историю. По легенде этого "Пакарда", первым владельцем машины был летчик-полярник Сигизмунд Леваневский, которому авто якобы подарили за спасение экипажа ледокола “Челюскин”.

Фото: Packard Super Eight 1934 года / auto.ria.com

Достоверность истории придется проверить потенциальному покупателю. Также нужно учесть, что автомобиль имеет не совсем оригинальное состояние – проводили реставрационно-ремонтные работы, есть современные компоненты (акустика и DVD-проигрыватель), а мотор был полностью заменен.

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