Хот-роды выставят на обозрение в музее в Лос-Анджелесе. Также среди экспонатов будут гитары, фотографии и другие памятные вещи знаменитого музыканта.

Музыкальное наследие группы Metallica уже стало классикой хэви-метала. Столь же классической и "тяжелометаллической" является коллекция автомобилей Джеймса Хэтфилда.

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С первого февраля по 31 октября 2020 года в Музее Петерсена в Лос-Анджелесе будет выставлена коллекция личных вещей лидера Metallica, экспозиция получила название Reclaimed Rust – Восстановленная Ржавчина. Коллекция будет демонстрироваться в публичном пространстве впервые.

Судя по фото автомобилей из частной коллекции музыкальной легенды, Джеймс Хэтфилд является любителем металла во всех его проявлениях. Десяток уникальных хот-родов представят публике в сопровождении фотографий с процессом создания этих машин, а также видеозаписью рассказов о них от самого Хэтфилда.

Среди представленных экспонатов будут Jaguar 1948 года “Черная жемчужина”, Packard 1934 года “Водолей”, Buick Skylark 1953 года “Небоскреб”, Lincoln Zephyr 1937 года “Священник вуду”, Auburn 1936 года “Медленный ожог”, Ford 1936 года “Железный кулак”, Ford Coupe 1937 года “Багровый призрак” и Ford Roadster 1932 года “Черный Джек”. Каждый автомобиль был построен с нуля и имеет безупречное состояние.

Фото: коллекция автомобилей Джеймса Хэтфилда из группы Metallica / Autoblog, The Petersen

Кроме того, на выставке можно будет увидеть некоторые инструменты Хэтфилда, включая гитару ESP Hollow Body и усилитель Mesa amp, покрашенные в тот же цвет, что и Buick Skylark. А две гитары главного металлиста можно будет купить на аукционе – белоснежную ESP Snakebyte и черную ESP.

Вход на выставку будет стоить 35 долларов, а VIP-билеты на торжественное открытие можно купить за 99 долларов. Полную информацию о событии можно найти на официальном сайте музея.

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