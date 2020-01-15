Пока одни спешат купить новую модель, которая только вышла на рынок, другие пытаются модернизировать старую машину с помощью "пластической хирургии".

Огромные “ноздри” последних моделей BMW по количеству мемов уступают, разве что, разбитым окнам Tesla Cybertruck. Между тем, баварский автопроизводитель продолжает утверждать, что новая стилистика гармонично вписывается в габариты машин и планирует распространить ее на более молодые модели.

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Главными генераторами подколок про “нос” стали флагманы баварской марки – BMW 7 Серии и X7. На очереди младшие серии, включая 4-ю и, возможно, 3-ю Серии. Владелец старого купе М3 решил следовать тем же дизайнерским путем и приладил к своему тюнингового “биммеру” с прямоугольными формами радиаторную решетку от 330i образца 2020 года.

Тем, кому нравится новая стилистика BMW, советуем ознакомиться с аргументами шеф-дизайнера немецкой марки, который лично объяснил, почему у новой 7 Серии такие гигантские "ноздри".

Выиграл ли от такого рестайлинга E36 M3? Ответ неоднозначен. Но владельцу автомобиля теперь придется ездить с этой решеткой и шокировать окружающих необычным видом своего купе.

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