Поки одні поспішають купити нову модель, яка щойно вийшла на ринок, інші намагаються модернізувати стару машину за допомогою "пластичної хірургії".

Велетенські “ніздрі” останніх моделей BMW за кількістю мемів поступаються, хіба що, розбитим вікнам Tesla Cybertruck. Між тим, баварський автовиробник продовжує стверджувати, що нова стилістика гармонічно вписується в габарити машин і планує поширити її на молодші моделі.

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Головними генераторами підколів про “ніс” стали флагмани баварської марки – BMW 7 Серії та X7. На черзі молодші серії, включаючи 4-ту та, можливо, 3-тю Серії. Власник старого купе М3 вирішив слідувати тим же дизайнерським шляхом та приладнав до свого тюнінгованого “біммера” з прямокутними формами радіаторну решітку від 330i зразка 2020 року.

Тим, кому подобається нова стилістика BMW, радимо ознайомитись з аргументами шеф-дизайнера німецької марки, який особисто пояснив, чому у нової 7 Серії такі гігантські "ніздрі".

Чи виграв від такого рестайлінгу E36 M3? Відповідь неоднозначна. Але власнику автомобіля тепер доведеться їздити з цією решіткою та шокувати оточуючих незвичайним виглядом свого купе.

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