Хот-роди виставлять на огляд у музеї в Лос-Анджелесі. Також серед експонатів будуть гітари, фотографії та інші пам’ятні речі славетного музиканта.

Музична спадщина гурту Metallica вже стала класикою хеві-метал. Настільки ж класичною та “важкометалевою” є колекція автомобілів Джеймса Хетфілда.

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З першого лютого по 31 жовтня 2020 року в Музеї Петерсена в Лос-Анджелесі буде виставлена колекція особистих речей лідера Metallica, експозиція отримала назву Reclaimed Rust – Відновлена Іржа. Колекція демонструватиметься в публічному просторі вперше.

Судячи з фото автомобілів із приватної колекції музичної легенди, Джеймс Хетфілд є любителем металу у всіх його проявах. Десяток унікальних хот-родів представлять публіці у супроводі фотографій з процесом створення цих машин, а також відеозаписом розповіді про них від самого Хетфілда.

Серед представлених експонатів будуть Jaguar 1948 року “Чорна перлина”, Packard 1934 року “Водолій”, Buick Skylark 1953 року “Хмарочос”, Lincoln Zephyr 1937 року “Священник вуду”, Auburn 1936 року “Повільний опік”, Ford 1936 року “Залізний кулак”, Ford Coupe 1937 року “Багряний привид” та Ford Roadster 1932 року “Чорний Джек”. Кожен автомобіль був побудований з нуля і має бездоганний стан.

Фото: колекція автомобілів Джеймса Хетфілда з гурту Metallica / Autoblog, The Petersen

Крім того, на виставці можна буде побачити деякі інструменти Хетфілда, включаючи гітару ESP Hollow Body та підсилювач Mesa amp, пофарбовані у той же колір, що й Buick Skylark. А дві гітари головного металіста можна буде придбати на аукціоні – білосніжну ESP Snakebyte та чорну ESP.

Вхід на виставку коштуватиме 35 доларів, а VIP-квитки на урочисте відкриття можна купити за 99 доларів. повну інформацію про подію можна знайти на офіційному сайті музею.

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