Такий автомобіль, зниклої марки – рідкість навіть для США. Якщо машина має відповідний стан, звісно.

У Дніпрі на продаж виставили рідкісну автокласику – чотиридверний кабріолет класу люкс Packard Super Eight 1934 року. Продавець оцінює машину в 4 366 800 гивень.

Також цікаво: Подивіться, що британські тюнери зробили з ЗАЗ 965А (відео)

Така сума дозволяє отримати вибір з кращих сучасних автомобілів від представницьких седанів до люксових кросоверів чи суперкарів. У цьому ж випадку автомобіль слід розглядати, як інвестицію в нерухомість або цінний історичний артефакт. А з часом такі речі, як цей Packard Super Eight, стають тільки дорожчими.

Особливо, коли автомобіль має цікаву історію. За легендою цього “Пакарда”, першим власником машини був льотчик-полярник Сигізмунд Леваневський, якому авто, начебто, подарували за порятунок екіпажу криголама “Челюскін”.

Фото: Packard Super Eight 1934 року / auto.ria.com

Достовірність історії доведеться перевірити потенційному покупцю. Також потрібно врахувати, що автомобіль має не зовсім оригінальний стан – проводили реставраційно ремонтні роботи, є сучасні компоненти (акустика і DVD-програвач), а мотор був повністю замінений.

Дивіться також: Приголомшливу колекцію автомобілів фронтмена Metallica вперше можна побачити у всій красі