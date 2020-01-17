Для Англії "горбатий Запорожець" – справжня екзотика, ще й з кермом з іншого боку.

12 липня у Лондоні відбудеться фестиваль класичних та тюнінгованих автомобілів під назвою London Cartel, спеціально для якого ательє Ultimate Stance підготувало незвичайний проект на базі ЗАЗ.

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Ательє Ultimate Stance спеціалізується на модифікації автомобілів Volkswagen Group, але кастомайзери, певно, втомились від “Ауді” та “Фольксваген” і вирішили знайти для свого наступного проекту щось інше. Випадково їм трапився “горбатий”, на який звернули увіагу знайомі британських тюнерів з Балкан.

У анотації до відео розповідається, що автомобіль був куплений в Болгарії, після чого відправлений до тюнінг-студії в Англії. Автори відео називають його “чудовим маленьким автомобілем з двигуном V4 з повітряним охолодженням на 887 кубів”. Кастом-проект на базі Запорожця отримав пневматичну підвіску та був відреставрований.

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