Для Англии "горбатый Запорожец" – настоящая экзотика, еще и с рулем не с той стороны.

12 июля в Лондоне состоится фестиваль классических и тюнингованных автомобилей под названием London Cartel, специально для которого ателье Ultimate Stance подготовило необычный проект на базе ЗАЗ.

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Ателье Ultimate Stance специализируется на модификации автомобилей Volkswagen Group, но кастомайзеры, вероятно, устали от "Ауди" и "Фольксваген" и решили найти для своего следующего проекта что-то другое. Случайно попался им "горбатый", на который обратили внимание знакомые британских тюнеров с Балкан.

В аннотации к видео рассказывается, что автомобиль был куплен в Болгарии, после чего отправлен в тюнинг-студию в Англии. Авторы видео называют его "замечательным маленьким автомобилем с двигателем V4 с воздушным охлаждением на 887 кубов". Кастом-проект на базе Запорожца получил пневматическую подвеску и был отреставрирован.

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