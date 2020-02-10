Только настоящие фанаты смогут узнать в этом ядовито-зеленом седане старенький Audi 80.

В прошлой жизни этот автомобиль был обычным Audi 80, и его лучшие времена прошли еще в начале 2000-х. Нынешний владелец решил вдохнуть в седан вторую жизнь, а потом продать.

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Объявления о продаже кастомного Audi 80 появилось на одной из популярных электронных досок, где его заметил пользователь Reddit и разместил пару фото в ветке форума. Автомобиль сразу же привлек внимание пользователей и вызвал бурные обсуждения. Однако само объявление позднее было удалено с сайта, поэтому подробностей об автомобиле не хватает.

Неизвестно, во что превратился салон старого немецкого седана, что у него под капотом и сколько шпаклевки понадобилось для формирования широкого кузова. Объявленная стоимость авто и его местонахождение также остаются неизвестными. Тем не менее, даже пара фотографий дают представление об объеме проведенных работ и подход автора, который настолько увлекся тюнингом, что даже заменил оригинальную оптику машины на передние фары от Daewoo Nexia.

Пользователи Reddit шутят, что обвес и весь тюнинг Audi 80 напоминают о графике первых игр серии Need For Speed Underground начала 2000-х. А портал Carscoops посвятил машине целую новость, которую и мы не могли обойти стороной. Имеете информацию об этом автомобиле – пишите в комментариях.

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