Лиш справжні фанати зможуть упізнати в цьому отруйно-зеленому седані старенький Audi 80.

У минулому житті цей автомобіль був звичайним Audi 80, та його кращі часи минули ще до початку 2000-х. Нинішній власник вирішив вдихнути в седан друге життя, а потім продати.

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Оголошення про продаж кастомного Audi 80 з’явилось на одній з популярних електронних дошок, де його помітив користувач Reddit та розмістив пару фото у гілці форуму. Автомобіль одразу ж привернув увагу користувачів та викликав бурхливі обговорення. Однак саме оголошення пізніше було видалене з сайту, тож подробиць про автомобіль бракує.

Невідомо, на що перетворився салон старого німецького седана, що в нього під капотом та скільки шпаклівки знадобилось для формування широкого кузову. Оголошена вартість авто та його місцезнаходження також залишаються невідомими. Тим не менш, навіть пара фотографій дають уявлення про обсяг проведених робіт та підхід автора, який настільки захопився тюнінгом, що навіть замінив оригінальну оптику машини на передні фари від Daewoo Nexia.

Користувачі Reddit жартують, що обвіс та увесь тюнінг Audi 80 нагадують про графіку перших ігор серії Need For Speed Underground початку 2000-х. А портал Carscoops присвятив машині цілу новину, яку і ми не могли обійти стороною. Маєте інформацію про цей автомобіль – пишіть у коментарях.

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