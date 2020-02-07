Головні сенсації цьогорічного автошоу в Чікаго: спецверсії пікапа Jeep Gladiator, особливі виконання пікапів Toyota Tundra та Tacoma, оновлений пікап Nissan Frontier 2020.

Зазвичай нові пікапи для демонстрації американцям привозять на виставку в Детройт, але цього року автосалон не проводиться, тож заміною для нього столо автошоу в Чікаго.

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Крім вищеназваних новинок, у Чікаго справили дебют спортивніший Toyota Highlander XSE, Volkswagen Atlas та Kia Cadenza з фейсліфтингом та Chevrolet Equinox у виконанні RS. Оновлений мінівен Chrysler Pacifica та свіжий Civic Type R. А ще абсолютно новий Hyundai Sonata Hybrid з бензо-електричною силовою установкою та сонячними панелями на даху.

Окрасою та головним магнітом для відвідувачів автошоу в Чікаго став Ford GT 2020 з нефарбованим карбоновим кузовом і модернізованим твін-турбо V6 об’ємом три з половиною літри та віддачею у 660 кінських сил.

Фото: головні новинки Chicago Auto Show 2020 / Сarscoops

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