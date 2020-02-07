Главные сенсации нынешнего автошоу в Чикаго: спецверсии пикапа Jeep Gladiator, особые выполнения пикапов Toyota Tundra и Tacoma, обновленный пикап Nissan Frontier 2020.

Обычно новые пикапы для демонстрации американцам привозят на выставку в Детройт, но в этом году автосалон не проводится, поэтому заменой для него столо автошоу в Чикаго.

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Кроме вышеназванных новинок, в Чикаго произвели дебют спортивные Toyota Highlander XSE, Volkswagen Atlas и Kia Cadenza с фейслифтингом и Chevrolet Equinox в исполнении RS. Обновленный минивэн Chrysler Pacifica и свежий Civic Type R. А еще совершенно новый Hyundai Sonata Hybrid с бензо-электрической силовой установкой и солнечными панелями на крыше.

Украшением и главным магнитом для посетителей автошоу в Чикаго стал Ford GT 2020 с некрашеным карбоновым кузовом и модернизированным твин-турбо V6 объемом три с половиной литра и отдачей в 660 лошадиных сил.

Фото: главные новинки Chicago Auto Show 2020 / Сarscoops

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