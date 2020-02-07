Каліфорнійська фірма отримала від Національної транспортної адміністрації США дозвіл на експлуатацію своїх колісних дронів на вулицях мегаполісу.

Приватна роботична фірма Nuro з міста Маунтін В’ю у Каліфорнії називає отриманий від NHTSA дозвіл “новою сторінкою в історії індустрії”.

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Першу заяву до Транспортної адміністрації компанія подала ще у 2018 році. Для того, щоб отримати дозвіл, транспортний засіб повинен відповідати 75 вимогам NHTSA до безпеки. Обов’язковою умовою є можливість ручного управління дроном з віддаленого командного центру, на випадок екстренних ситуацій.

Армія з п’яти тисяч безпілотників Nuro R2 буде виводитись на вулиці Х’юстона поступово, впродовж двох наступних років. Апарати, розміром з половину звичайного автомобіля не мають кабіни, керма чи дзеркал заднього виду, а увесь кузов являє собою багажник, конфігурація котрого може змінюватись, залежно від потреб сервісу. Серед перших клієнтів Nuro – мережа супермаркетів Walmart та відома в усьому світі мережа піцерій Domino's.

Фото: Nuro R2 / Nuro

Доступ до вантажу відкривають дверцята, що відкриваються вгору. Замовники доставки зможуть отримати доступ до вмісту окремої секції робо-кур’єра зі своїм товаром, використавши персональний цифровий ключ та фірмовий додаток для смартфону.

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