Калифорнийская фирма получила от Национальной транспортной администрации США разрешение на эксплуатацию своих колесных дронов на улицах мегаполиса.

Частная фирма Nuro из города Маунтин Вью в Калифорнии называет полученное от NHTSA разрешение “новой страницей в истории индустрии”.

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Первое заявление в транспортную администрацию компания подала еще в 2018 году. Для того, чтобы получить разрешение, транспортное средство должно соответствовать 75 требованиям безопасности NHTSA. Обязательным условием является возможность ручного управления дроном с удаленного командного центра, на случай экстренных ситуаций.

Армия из пяти тысяч беспилотников Nuro R2 будет выводиться на улицы Хьюстона постепенно, в течение двух следующих лет. Аппараты, размером с половину обычного автомобиля не имеют кабины, руля, зеркал заднего вида, а весь кузов представляет собой багажник, конфигурация которого может меняться в зависимости от потребностей сервиса. Среди первых клиентов Nuro – сеть супермаркетов Walmart и известная во всем мире сеть пиццерий domino's.

Фото: Nuro R2 / Nuro

Доступ к грузу открывают дверцы, открывающиеся вверх. Заказчики доставки смогут получить доступ к содержимому отдельной секции робо-курьера со своим товаром, использовав персональный цифровой ключ и фирменное приложение для смартфона.

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