Свои возможности она покажет с концептом AP-0 HYPER EV на Женевском автосалоне.

Шасси AP-0 сделано полностью из углепластика, весит машина с аккумуляторами около 1 200 килограммов. Мощность не раскрывается, однако производитель говорит о спринте до первой сотни менее, чем за три секунды и максимальной скорости в 280 км/час. Не слишком впечатляющие цифры, как для “гипер”.

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Apex Motors дебютировала в 2019 году со спорткаром AP-1, который называет “самым технологичным дорожным трек-каром всех времен”, имея в виду нечто большее, чем есть у подобных машин: KTM X-Bow, Ariel Atom или Radical Rapture. Дорожно-трековый Apex P-1 имеет открытый кузов, который весит 620 килограммов и фордовский турбомотор 2.3 EcoBoost, мощностью в 400 лошадиных сил.

Фото: электрический спорткар Apex AP-0 / Apex Motors

Тизерный эскиз электрокара Apex AP-0 демонстрирует интересные элементы кузова, похожие на плавники, впереди лобового стекла и на крыше, что тянутся до самого хвоста и заканчиваются фонарем. Возможно, в две передние стойки будут вмонтированы камеры заднего обзора.

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