Компактний B-SUV буде гібридним і повнопривідним.

Японський автовиробник готується розширити лінійку своїх моделей у Європі з субкомпактним кросовером на базі хетчбека Yaris.

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Про нову модель наразі відомо небагато. Безіменному міні-кросоверу обіцяють повну самостійність, мовляв, він не буде “Ярісом” зі збільшеним кліренсом. Раніше Toyota показала обриси машини на ескізі, а зараз поділилась зображенням корми “живого” автомобіля. На дверці багажника можна помітити два шильдика, що розкривають пару технічних аспектів моделі: Hybrid та AWD-i. Вони означають бензо-електричну силову установку та “розумну” систему повного приводу.

Відомо, що в лінійці моделей марки новий кросовер розташується нижче CH-R. Випускатимуть його у Франції, на тому ж заводі, де збирають Yaris.

Новий кросовер Toyota представить публіці у Женеві 3 березня, разом з другим поколінням Mirai, новим RAV4 Plug-in та бойовим хетчбеком GR Yaris. Крім того, стенд виробника прикрасить європейська версія Supra 2020.

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