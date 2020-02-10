Японці вирішили пустити концепт в серію, однак про плани виходу нової моделі на глобальний ринок нічого не сказали.

Пасажирський мінівен зі стилістикою FJ Cruiser та практичним салоном позиціонуватимуть, як доуступнішу альтернативу Toyota RAV4.

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За попередніми планами, TJ Cruiser повинен був потрапити на конвеєр ще в жовтні минулого року, однак, з невідомих причин, цього не сталось. Хоча і з затримкою, японський виробник все ж виведе нову модель в світ – за інформацією японського портала Best Car Web, прем’єра серійної версії компактвена-кросовера намічена на травень.

Японці стверджують, що TJ буде дуже близьким до концепту зовні, а от в інтер'єрі та ходовій частині очікуються суттєві зміни. Та головна особливість нової моделі повинна зберегтись: широкі можливості трансформації салону з рівною підлогою та можливістю перевозити довгоміри до 3 метрів.

За попередніми даними, крос-вен пропонуватиметься з п'яти- та семимісним салоном. Моторна гамма включатиме три силових установки: 2-літрового ДВЗ та пари гібридів на базі бензинових агрегатів 1.8 та 2.5. Повнопривідну трансмісію, запозичену в RAV4, запропонують, як опцію.

Фото: концепт Toyota TJ Cruiser / Toyota, Motor1

Про наміри Toyota поставляти серійний TJ Cruiser на інші ринки, крім домашнього, нічого не відомо.

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