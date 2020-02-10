Японцы решили пустить концепт в серию, однако о планах выхода новой модели на глобальный рынок ничего не сказали.

Пассажирский минивэн со стилистикой FJ Cruiser и практичным салоном будут позиционировать, как более доступную альтернативу Toyota RAV4.

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По предварительным планам, TJ Cruiser должен был попасть на конвейер еще в октябре прошлого года, однако, по неизвестным причинам, этого не произошло. Хотя и с задержкой, японский производитель все же выведет новую модель в мир – по информации японского портала Best Car Web, премьера серийной версии компактвэна-кроссовера намечена на май.

Японцы утверждают, что TJ будет очень близким к концепту внешне, а вот в интерьере и ходовой части ожидаются существенные изменения. И главная особенность новой модели должна сохраниться: широкие возможности трансформации салона с ровным полом и возможностью перевозить длинномеры до 3 метров.

По предварительным данным, кросс-вэн будет предлагаться с пяти- и семиместным салоном. Моторная гамма будет включать три силовых установки: 2-литровый ДВС и пару гибридов на базе бензиновых агрегатов 1.8 и 2.5. Полноприводную трансмиссию, заимствованную у RAV4, предложат как опцию.

Фото: концепт Toyota TJ Cruiser / Toyota, Motor1

О намерениях Toyota поставлять серийный TJ Cruiser на другие рынки, кроме домашнего, ничего не известно.

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