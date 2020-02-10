Американская марка одна из первых возобновила работу своего завода после вспышки эпидемии короновируса.

В понедельник, 10 февраля, компания Tesla возобновила работу своего завода Gigafactory в Китае после временной остановки из-за вспышки коронавируса в стране.

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Об этом сообщает TesManian. По данным издания, в 7:40 утра на парковку предприятия начали съезжаться автомобили сотрудников. При этом охрана завода все тщательно проверяет, а работники носят маски.

Судя по фото, значительную часть рабочих фабрики свозили централизованно на автобусах. По мнению Tesla, это должно повысить безопасность людей, которым не приходится пользоваться общественным транспортом.

Также сообщается, что территория вокруг Gigafactory патрулируется. Охранники проверяют каждый автомобиль, который подъезжает к предприятию, для повышения безопасности.

Стоит отметить, что Tesla стала одной из первых компаний, которая восстановила работу после временной остановки из-за вспышки коронавируса.

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