Такая функция будет доступна при обновлении операционной системы до iOS 13.4.

Некоторым пользователям смартфонов от Apple стала доступна бета-версия обновления операционной системы iOS 13.4. В ней появилось несколько функций для автомобилистов.

В частности, в системе CarPlay появляются новые элементы управления вызовами и навигацией. Однако самое интересное – теперь с помощью iPhone или "умных часов" Apple Watch можно будет разблокировать, заблокировать и запустить совместный автомобиль.

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Эта функция в "айфоне" называется CarKey и доступна по технологии NFC – той же, которая позволяет рассчитаться в магазине с помощью смартфона бесконтактным методом. Аутентификация через Face ID не будет нужно, а начальный процесс настройки с машиной будет осуществлен через приложение Wallet.

С помощью CarKey можно будет "раздавать" доступ к своей машине членам семьи или друзьям. Сейчас Apple работает с некоторыми производителями автомобилей, чтобы реализовать эту функцию. В частности, подобная возможность реализована в некоторых моделях Tesla, BMW и других.

Напомним, что Мужчина вживил себе в руку электронный чип для отпирания авто.