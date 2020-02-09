Така функція буде доступна при оновленні операційної системи до iOS 13.4.

Деяким користувачам смартфонів від Apple стала доступна бета-версія оновлення операційної системи iOS 13.4. В ній з'явилось кілька функцій для автомобілістів.

Зокрема, в системі CarPlay з'являються нові елементи керування викликами та навігацією. Однай найцікавіше – відтепер за допомогою iPhone чи “розумного годинника” Apple Watch можна буде розблокувати, заблокувати та запустити сумісний автомобіль.

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Ця функція в “Айфонах” називається CarKey і доступна за технології NFC – тієї ж, яка дає змогу розрахуватися в магазині за допомогою смартфону безконтактним методом. Автентифікація через Face ID не буде потрібна, а початковий процес настроювання з машиною буде здійснено через додаток Wallet.

За допомогою CarKey можна буде “роздавати” доступ до свої машини членам сім’ї чи друзям. Наразі Apple працює з деякими виробниками автомобілів, щоб реалізувати цю функцію. Зокрема, подібна можливість реалізована в деяких моделях Tesla, BMW та інших.

Нагадаємо, що чоловік вживив собі в руку електронний чіп для відмикання авто.