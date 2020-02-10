Американська марка одна з перших відновила роботу свого заводу після спалаху епідемії короновірусу.

У понеділок, 10 лютого, компанія Tesla відновила роботу свого заводу Gigafactory в Китаї після тимчасової зупинки через спалах коронавіруса у країні.

Чистайте також: iPhone зможе відчиняти автомобілі

Про це повідомляє TesManian. За даними видання, о 7:40 ранку на парковку підприємства почали з'їжджатися автомобілі співробітників. При цьому охорона заводу всіх ретельно перевіряє, а працівники носять маски.

Судячи з фото, значну частину робітників фабрики звозили централізовано на автобусах. На думку Tesla, це повинно підвищити безпеку людей, яким у такий спосіб не доводиться користуватись громадським транспортом.

Також повідомляється, що територія навколо Gigafactory патрулюється. Охоронці перевіряють кожен автомобіль, який під'їжджає до підприємства для підвищення безпеки.

Варто зазначити, що Tesla стала однією з перших компаній, яка відновила роботу після тимчасової зупинки через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, що чоловік вживив собі в руку електронний чіп для відмикання авто.