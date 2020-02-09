Оцінка складена на основі реальних продажів на аукціонах.

На відміну від найцінніших автомобілів з інших країн, у списку японських авто найстаріший був випущений у 1967 році – хіба що не янгтаймер.

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Автомобільна промисловість у Японії веде свою історію з 1910-х років і завжди стрімко розвивалась. Вже у 1960-х японці випередили тодішнього лідера індустрії – Німеччину, за обсягом виробництва. Врешті, сьогодні японські автомобільні бренди мають дуже сильні позиції на світовому ринку.

А от колекційну цінність з-поміж японських авто представляють, переважно, моделі, випущені після Другої світової. І коштують вони в рази дешевше за європейські та американські колекційні авто. Так, рекордна ціна на італійський раритетний автомобіль – 48,4 мільйона доларів, німецький – 31,1 мільйона, британський – 22,5 мільйона, американський – 22 мільйона, на французький автомобіль – 10,4 мільйона доларів, тоді як найдорожчий японський автомобіль був проданий за 2,1 мільйона доларів.

Причин такої розбіжності багато. Елітних японських автомобілів було мало, їх почали випускати порівняно недавно, причому без особливого дефіциту, а це – ще один фактор, необхідний для досягнення високої ціни на аукціоні.

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Найжаданішим для колекціонерів японським автомобілем вважається Mazda Cosmo. Було випущено 343 автомобілі серії I та 833 машини серії II, плюс 80 тестових зразків і ще три їздових прототипи. Свого часу дводверка коштувала близько 4100 доларів. Попит на цю модель стабільно високий, а найбільша сума, яку вдалось виручити за Cosmo Series I на аукціоні відносно низька – 264 000 доларів (Gooding&Co, Pebble Beach, 2016). Ось ще кілька цікавих моделей, які не дотягнули за ціною до Топ-30, але входять в сотню:

1970 Nissan Fairlady Z 432 – $253 000 (RM-Sothebys, Amelia Island, 2015)

– $253 000 (RM-Sothebys, Amelia Island, 2015) 1970 Nissan Fairlady Z 432 R (версія для омологації) – $809 000 (Best Heritage Auctions, Tokyo, 2020)

(версія для омологації) – $809 000 (Best Heritage Auctions, Tokyo, 2020) 1971 Datsun 240Z – $310 000 (Bring a Trailer, 2019)

(Bring a Trailer, 2019) 1970 Nissan Skyline H/T 2000GT-R Hakosuka (випущено 1115) – $242 000 (RM-Sotheby's, Monterey, 2016)

(випущено 1115) – $242 000 (RM-Sotheby's, Monterey, 2016) 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R Kenmeri (197 екземпляра випущено) – $176 000 (RM-Sotheby's, Monterey, 2015).

(197 екземпляра випущено) – $176 000 (RM-Sotheby's, Monterey, 2015). 1973 Nissan Skyline 2000 GT-R – $432 148 (Best Heritage Auctions Tokyo, 2020)

– $432 148 (Best Heritage Auctions Tokyo, 2020) 1994 Toyota Supra Twin Turbo Targa (7000 випущено) – $173 600 (RM-Sotheby’s, Amelia Island, 2019)

(7000 випущено) – $173 600 (RM-Sotheby’s, Amelia Island, 2019) 1993 Supra Mk IV з першого фільму “Форсаж” – $185 000 (Mecum, 2015)

з першого фільму “Форсаж” – $185 000 (Mecum, 2015) 1994 Toyota Supra Twin Turbo – $121 000 (Bring a Trailer, 2019)

Благодійні аукціони представляють собою окрему нішу, з іншими поняттями про цінність автомобіля та іншими цінами. Так, найдорожчим японським автомобілем, проданим на благодійному аукціоні, став трековий болід Mazda 767B, котрий став чемпіоном Le Mans у своєму класі в 1990 році. На аукціоні Gooding&Co Amelia Island у 2017 році автомобіль був проданий за $1 750 000.

На благодійному аукціоні Barrett-Jackson Scottsdale у січні 2016 року Acura NSX з VIN-кодом #001 була продана за $1 200 000. Через чотири роки на тому ж аукціоні передсерійний Lexus LC 500 Convertible з VIN-кодом #001 продали за 2 мільйони доларів. Стільки ж виручили і за перший примірник п’ятого покоління Supra.

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Загалом, 18 зі 100 найдорожчих японських автомобілів, проданих на аукціоні, це Toyota 2000GT. Протягом 1967-68 років японська компанія випустила лише 351 примірник спорткара. Не більше сотні з них пішли на експорт, до США завезли близько 60 машин, котрі коштували по $6 800 – дорожче за недешеві європейські спорткари Porsche 911 чи E-Type Jaguar, хоча на американському ринку японські виробники завжди демпінгували.

Марка Lexus випустила лише 500 примірників суперкара LFA. Півсотні з них пощастило мати особливу комплектацію Nürburgring. Один з LFA зміг довести на ділі, що недарма носить таку назву, проїхавши Nordschleife за 7:14,64 в 2011 році. Коли Lexus LFA вийшов в продаж у 2012 році, він вже був недешевим – $465 000. Однак сьогодні моделі LFA Nürburgring подвоїли в ціні і продовжують дорожчати. У 2018 році два автомобіля продали за 825 та 770 тисяч доларів, а минулого року з молотка пішло три машини: $885 000, $912 500 та $918 500.

Топ-30 найдорожчих японських автомобілів усіх часів:

1967 Toyota 2000GT – $550 000 (Gooding&Co Monterey Car Week, 2018);

1967 Toyota 2000GT – $560 000 (Bring A Trailer, 2016);

1990 AAR/Toyota Eagle HF89 – $660 000 (Gooding & Co Amelia Island, 2015);

1967 Toyota 2000GT – $665 000 (RM-Sotheby’s Scottsdale, 2018);

1968 Toyota 2000GT – $683 200 (Keno Brothers New York, 2015);

1967 Toyota 2000GT – $750 000 (Mecum Indianapolis, 2017);

1970 Toyota 2000GT – $751 775 (BH Auction Tokyo, 2018);

2012 Lexus LFA Nürburgring – $770 000 (Barrett-Jackson Palm Beach, 2018);

1967 Toyota 2000GT – $797 500 (RM-Sotheby’s Amelia Island, 2016);

1967 Toyota 2000GT – $803 000 (Gooding&Co Monterey, 2015);

1970 Nissan Fairlady Z432R – $809 022 (BH Auction Tokyo, 2020);

1969 Toyota 2000GT – $820 059 (BH Auction Tokyo, 2019);

1967 Toyota 2000GT – $825 000 (RM-Sotheby’s Monterey, 2015);

2012 Lexus LFA Nürburgring Package – $825 000 (Gooding&Co Scottsdale, 2018);

1967 Toyota 2000GT – $880 000 (RM-Sotheby’s Amelia Island, 2015);

2012 Lexus LFA Nürburgring Package – $885 000 (RM-Sotheby's Scottsdale 2019);

2012 Lexus LFA Nürburgring Package – $912 (RM-Sotheby's Amelia Island, 2019);

2012 Lexus LFA Nürburgring Package – $918 500 (Barrett-Jackson Scottsdale, 2019);

1967 Toyota 2000GT – $925 000 (Mecum Indianapolis, 2015);

1968 Toyota 2000GT – $935 000 (RM-Sotheby's Monterey, 2013);

1967 Toyota 2000GT – $968 000 (RM-Sotheby's New York, 2013);

1968 Toyota 2000GT – $1 001 844 (RM-Sotheby's Monaco, 2014);

1992 AAR/Toyota Eagle Mk III GTP – $1 045 000 (Gooding&Co, Pebble Beach, 2014);

1967 Toyota 2000GT – $1,045,000 (RM-Sotheby's Monterey, 2014);

1967 Toyota 2000GT – $1 155 000 (RM-Sotheby's Fort Worth, 2013);

1967 Toyota 2000GT – $1 155 000 (Gooding&Co Pebble Beach, 2014);

2017 Acura NSX VIN #001 – $1 200 000 (Barrett-Jackson Scottsdale, 2016);

1989 Mazda 767B – $1 750 000 (Gooding&Co Amelia Island, 2017);

2021 Lexus LC 500 Convertible VIN #100001 (LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1) – $2 000 000 (Barrett-Jackson Scottsdale, 2020);

2020 Toyota Supra VIN #001 – $2 100 000 (Barrett-Jackson Scottsdale, 2019).

Зображення належать аукціонним будинкам Best Heritage Auctions, RM-Sotheby’s, Mecum, Bring a Trailer, Gooding&Co та Barrett-Jackson.

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