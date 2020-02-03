Разом у них сім тисяч кінських сил!

Та автори цього відео вирішили дати суперкарам розгулятись і вишикували їх на старт на злітній смузі авіабази Ванденберг у Каліфорнії, довжиною 4,5 кілометри. Та до фінішу – все одно 402 метри. Максимум – 804.

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До прем’єри “Форсаж 9” ще майже чотири місяці, та якщо кортить подивитись щось адреналінове – це відео від MotorTrend Channel саме для вас. Нинішній ролик, як і новий фільм “Форсаж” (не рахуючи спін-оффу “Хоббс і Шоу”), – вже дев’ятий у своєму роді. Цього разу на стартову лінію вийшло 11 найкрутіших суперкарів сучасності та один дуже швидкий кросовер.

Європейських виробників в гонці World’s Greatest Drag Race 9 представляли купе McLaren Senna, Porsche 911 Carrera S, Aston Martin DBS Superleggera, BMW 850i xDrive, Bentley Continental GT, BMW M2 Competition, а також седани Mercedes-AMG GT 63 S і Jaguar XE SV Project 8. Честь американських марок відстоювали Dodge Challenger Hellcat Redeye і Ford Mustang Shelby GT350 (хоча топовою є версія Shelby GT500). За Японію виступив самотній самурай – Toyota Supra 2020.

Власне перегони показані на відео, після часової відмітки 4:45. Спойлер: безапеляційним переможцем гонки став 800-сильний McLaren Senna з результатом 10.08. Ще вісім учасників прибули до фінішу на одинадцятій секунді, а решта доїхала лише на дванадцятій.

Після цього заїзду організатори влаштували ще один – на півмилі, тобто 804 метри. Фінал, як легко здогадатися, виявився передбачуваним.

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